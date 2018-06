Hem ziyaret hem ticaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Ahmet Çakır’dan devralan Hacı Uğur Polat’a hem hayırlı olsun temennisinde bulunmak hem de yeni sezon öncesi büyükşehrin vereceği ekonomik katkıyı konuşmak için başkan Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret eden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve beraberindeki heyet, büyükşehir belediyesi hizmet binasında 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstişare öncesi açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat Bey’e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu sayede Yeni Malatyaspor ile ilgili istişare etme fırsatını da bulmuş olduk. Daha önceki başkanımız Ahmet Çakır’dan Allah razı olsun. Malatyaspor’a çok büyük destekler verdi. Hacı Uğur başkanımızda aynı zamanda Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde yine bizlere büyük katkılar sağlamıştı. Kendisine bu anlamda Malatya’mız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

“SADECE BELEDİYELER DEĞİL ESNAFIN DA DESTEĞİ LAZIM”

Yeni Malatyaspor’u borçsuz götürebilmeleri için kendilerinin maksimum dikkat ettiğini ancak buna şehrin ve yerel yönetimlerin de katkı vermesi gerektiğini ifade eden Gevrek, “Bizler ekonomik şartları Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi olarak dengeli bir şekilde götürmenin gayretini gösteriyoruz. Kulüpler için sportif başarı elbette çok önemli ama ekonomik şartlarında dengeli şekilde götürülmesi gerekiyor. 4 yıl içerisinde 2 şampiyonluk yaşadık. Bunun yanında ekonomik olarak da çok ciddi mesafeler kat ettik. Bunda bizlerin parasal anlamda doğru yönetim yapmış olmamız kadar Malatya’daki yerel yönetimlerin ve iş adamlarının verdikleri katkılarda var. Günümüzde Süper Lig’deki takımların bütçeleri çok yüksek meblağlarda bunu hepimiz biliyoruz. Sadece belediyelerimizin değil, Malatyalı esnafımızın ve gurbetteki iş adamlarımızın takımlarına destek vermesi lazım. Bizler bu anlamda yönetim olarak üzerimize düşen ne varsa onu gece ve gündüz vermeye çalışıyoruz. Daha önce Malatyaspor’u biliyoruz. Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Biz Yeni Malatyaspor’u geleceğe ekonomik anlamda sağlam adımlarla götürmek istiyoruz. Bu konularda ilimizdeki esnaflarla ve şehrin ileri gelenleriyle elbette istişareler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda mali yönden de daha sağlam bir takımla Süper Lig’de kalıcı hale geleceğiz.” diye konuştu. Malatyalı iş adamı Cemal Turgut ise “Hacı başkanımızı tebrik ediyoruz. Malatyalı olmamız münasebetiyle takımımıza ve şehrimize bizlerde bir nebze abilik yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber kulüp başkanımız Adil Gevrek ve tüm Malatyalılarla beraber Yeni Malatyaspor’umuzu Süper Lig’de daha iyi yerlere getireceğiz. Bizler Malatya’nın evladıyız ve şehrimiz için varız” ifadelerini kullandı.

“İLİMİZİN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ”

Malatyaspor’un şehir için önemine vurgu yapan Hacı Uğur Polat, “Malatyaspor denildiğinde yaşlısıyla-genciyle bütün kardeşlerimizin bir araya geldiğini görüyoruz. Bunu her zaman böyle ifade ettim. Tribünlerden maç izlediğimizde zaten bunu görebiliyoruz. Özellikle büyük karşılaşmalarda sahanın komple dolduğuna şahit oluyoruz. Bu durum şehrimize ayrı bir hava ve atmosfer getiriyor. Takımımızın Süper Lig’de olması Malatya’mız için çok büyük bir avantaj. İlimizin tanıtımı ve esnafımızın kazanması yönünden büyük önem arz ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak takımımızı her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Yönetim kurulundaki başta Adil başkan olmak üzere diğer kardeşlerimizle sürekli nasıl destek olabiliriz bunun hep gayreti içerisinde olduk. Bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanlarımız her zaman Yeni Malatyaspor’un yanında oldular. İş adamlarımız ve esnafımız her dönemde sahip çıktılar. İstanbul’da, Ankara’da ve dünyanın dört bir tarafında Malatyalı hemşerilerimiz çok güzel makamlara gelmiş noktalarda. Bunlar bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ama ortak değerimiz Malatyaspor’umuz için daha çok neler yapabiliriz onun gayretini göstermemiz gerekiyor. İnşallah Ahmet Çakır başkanımızdan devir aldığımız bayrağı daha yükseklere taşımak için mücadele vereceğiz. Bu anlamda bizleri ziyarete gelerek istişarelerde bulunan başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

