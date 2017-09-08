Milli Takım'ın Ukrayna'ya 2-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını zora sokmasının ardından yabancı oyuncu sınırlaması bir kez daha gündeme geldi. Konuyu tartışmaya açan ise Millilerin yeni Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun "9 tane yabancı oyuncu, 2 tane Türk oyuncu ile oynayan takımlardan milli takım çıkartmak kolay değil" sözleri olmuştu.

İŞTE SÜPER LİG’İN YABANCI KARNESİ

Yeni Malatyaspor’un bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de takımlar kadrolarında 14 yerli, 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu planlamaya göre 21 kişilik maç kadrolarında herhangi bir yabancı sınırı yok. Yani takımlar istedikleri takdirde sahaya 11 yabancı oyuncu ile çıkabiliyor ancak 21 kişilik maç kadrosunda 7 yerli futbolcu bulundurmak zorunlu tutuluyor. Süper Lig’de mücadele eden takımlardan kadrosunda en fazla yabancı oyuncu bulunduran takımlar Beşiktaş ve Alanyaspor. Her iki takım kadrosunda 17 yabancı futbolcu bulunduruyor. Bu takımları sırasıyla, Gençlerbirliği, Antalyaspor 16, Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa 15, Fenerbahçe, Göztepe, Karabükspor, Kayserispor, Konyaspor, Bursaspor 14, Yeni Malatyaspor, Akhisarspor, Başakşehir, Trabzonspor 12, Sivasspor 10, yabancı oyuncuyla takip ediyor. Lig’de toplam yabancı oyuncu sayı ise 250’yi aşmış durumda.

5 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA!

Arturo Mina, Nacer Barazite, Issiar Dia ve Aly Cissokho gibi yıldız oyuncuları yeni sezonda kadrosuna dahil eden Yeni Malatyaspor Süper Lig’de en az yabancı oyuncu bulunduran ikinci takım konumunda. Yeni sezonda kadrosunda şu ana kadar 12 yabancı oyuncuyu kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılı takımın 3 sezonda kadrosunda bulundurduğu toplam yabancı oyuncu sayısı ise 24 oldu. Bu sezon 12 yabancının yanında kadrosunda 14 yerli oyuncu bulunduran Yeni Malatyaspor’da kadrodaki 5 isim ise ülkesinin milli formasını taşıyor. Nijeryalı oyuncuların ağırlıkta olduğu yabancı futbolcular arasında sarı-kırmızılı formayı bu güne kadar en fazla giyen oyuncu ise Azubuike. 3 sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen Nijeryalı yıldız, genç ve yetenekli yabancı oyuncu konusunda örnek bir transfer teşkil ediyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ