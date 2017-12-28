Yeni Malatyaspor, Süper Ligin ilk yarısını topladığı 22 puanla 10’ncu sırada tamamlarken, 17 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin bu performansında öne çıkan isimlerden biri Khalid olurken bir diğer isim Issam Chabeke oldu.

EN İSTİKRARLISI KHALİD

Yeni Malatyaspor’un en golcü futbolcusu olan Khalid Boutaib, ilk yarıda oynadığı 16 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Gol krallığı yarışına da ortak olan Faslı oyuncu Osmanlıspor karşılaşmasında 2, Antalyaspor, Bursaspor, Karademir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarında 1’er gol attı. Bu sezon Sarı-kırmızılı formayı en çok giyen futbolcu olan Khalid, 1411 dakika görev yaptığı yeşil sahalarda 6 kez sarı kart gördü. Yeni Malatyaspor, Boutaib’in gol attığı 5 karşılaşmayı kazanırken, 1’inde berabere kaldı ve 2’sini kaybetti.Khalid aynı zamanda Azubuike ve Aytaç ile birlikte en çok koşan oyuncu olarak dikkat çekti.

SAVUNMA ISSAM’A EMANET

Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, sarı kırmızılı takımda en istikrarlı ikinci futbolcu olarak göze çarpıyor. Yeni Malatyaspor formasıyla 16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Issam Chebake, toplam 1396 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı. Görev aldığı maçlarda rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerde 5 kez sarı kart gören Faslı oyuncu, ligde geride kalan haftalarda sadece 1 kez Sarı-kırmızılı formayı giymedi. İlk yarıyı 5 sarı kartla tamamlayan ve sadece 1 karşılaşmada görev almayan Chebake, defansta yaptığı kritik hamlelerle en değerli futbolcular arasına girdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ