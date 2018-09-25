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Helal sana Guilherme!

Yeni Malatyaspor’un süper sambacısı Costa Marques Guilherme yaptığı fedakârlık ve gösterdiği performansla takdir topluyor. İtalya 2. Lig ekiplerinden Benevento’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Guilherme, eski kulübünde dizinden sakatlık yaşadı. Malatya’da ağrıları nükseden yıldız oyuncu diz ağrısına rağmen dizlik ve sargı bandajları kullanarak Beşiktaş ve Ç. Rize maçlarına ağrılarla çıktı.

Helal sana Guilherme!

Yeni Malatyaspor’un süper sambacısı Costa Marques Guilherme yaptığı fedakârlık ve gösterdiği performansla takdir topluyor. İtalya 2. Lig ekiplerinden Benevento’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Guilherme, eski kulübünde dizinden sakatlık yaşadı. Malatya’da ağrıları nükseden yıldız oyuncu diz ağrısına rağmen dizlik ve sargı bandajları kullanarak Beşiktaş ve Ç. Rize maçlarına ağrılarla çıktı.

25 Eylül 2018 Salı 14:45
Helal sana Guilherme!

Çaykur Rizespor maçında yaptığı şık asistle haftanın en çok konuşulanları arasına giren Costa Marques Guilherme, rakibi Fink’e attığı estetik çalımla Aleksic’in attığı golü adeta tek başına hazırlamıştı. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında dizindeki bandaj ile oynayan Brezilyalı’nın eski kulübünden kalan sakatlığı tekrar ağrımaya başlayınca destek bantlarıyla dizindeki ağrılar ve baskı azaltılmaya çalışıldı. Ağrılarına rağmen formasını bırakmak istemeyen Guilherme, teknik heyete her iki maçta da oynayabileceğini söyledi.

YÖNETİM BONSERVİSİNİN PEŞİNDE!

Antrenmanlarda da çok çalışan Guilherme, Beşiktaş maçında gol kaydedip, Rize maçında asist yaptı. Fedakârlığının yanı sıra performansı da dikkat çeken sambacının satın alma opsiyonu Yeni Malatyaspor’da. Guilherme’nin artan performansı üzerine şimdiden 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ve eski kulübü Benevento ile görüşmelere başlayan Yeni Malatyaspor yönetimi devre arasında bonservisiyle birlikte başarılı yıldızı almak istiyor. Guilherme Rize maçındaki isabet oranıyla sahada en fazla pas yapan ve topla oynama yüzdesine sahip olan futbolcu olarak öne çıktı.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporCosta Marques Guilherme
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