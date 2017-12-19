19 Aralık 2017 Salı

Helal olsun size!

Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçında tribünler oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, bir yandan da duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

19 Aralık 2017 Salı 11:06
Helal olsun size!

   Bedensel engelli oğlunu maça getiren cefakar bir baba, tekerlekli sandalye ile oğlunu stada zor da olsa sokmayı başardı. Murathan isimli oğlu için özel bir pankart açtıran baba, “İyi ki doğdun canım oğlum Murathan, seni bir ömür boyu sevecek olan baban” yazılı pankart açtı. Sarı kırmızılı kaşkol ve formayla kale arkasından maçı izleyen Murathan ve babası goller sırasında büyük mutluluk yaşadı. Koyu bir Malatyaspor taraftarı olan küçük Murathan’ın sevinci tribünlerdeki binlerce taraftarın gözlerini yaşarttı. 

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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