05 Nisan 2017 Çarşamba

Hekimhan ve Pütürge gol yağdırdı

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. Hafta maçları geride kalırken, gruplarda da şekillenmeler başladı. Polat Belediyespor’u 8 – 0 mağlup eden Pütürge Belediyespor ile Şire Pazarı’na 9 gol atan Hekimhan Spor haftanın öne çıkan takımları oldu.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
Hekimhan ve Pütürge gol yağdırdı

  Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. Hafta müsabakaları hafta sonu oynandı. A ve B grubu müsabakalarında oynanan toplam 6 müsabakada şu sonuçlar alındı: Kale G. Birliği Spor - M.İdmanyurdu 2 – 1, Çöşnük Gençlik - M.Fenerspor 2 – 2, Galata Spor  - Doğanyol Bld. 2 – 0, Konak Bld. Spor - Tandoğan Spor 4 – 2, Pütürge Bld. Spor - Polat Bld. Spor 8 – 0, Hekimhan Spor - Şire Pazarı Spor 9 – 1. Haftanın en farklı galibiyetine imza atan Hekimhan Spor ve Pütürge Belediyespor A grubunda ilk 2 sırayı paylaştı. Oynadığı 3 maçı da kazanan Pütürge Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği A ve B Grubunda liderlik koltuğunu alan takımlar oldu. Malatya 2. Amatör Küme Ligi'nde sezon sonu gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst lige yükselecek.

MEHMET KIROĞLAN
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