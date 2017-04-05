Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. Hafta müsabakaları hafta sonu oynandı. A ve B grubu müsabakalarında oynanan toplam 6 müsabakada şu sonuçlar alındı: Kale G. Birliği Spor - M.İdmanyurdu 2 – 1, Çöşnük Gençlik - M.Fenerspor 2 – 2, Galata Spor - Doğanyol Bld. 2 – 0, Konak Bld. Spor - Tandoğan Spor 4 – 2, Pütürge Bld. Spor - Polat Bld. Spor 8 – 0, Hekimhan Spor - Şire Pazarı Spor 9 – 1. Haftanın en farklı galibiyetine imza atan Hekimhan Spor ve Pütürge Belediyespor A grubunda ilk 2 sırayı paylaştı. Oynadığı 3 maçı da kazanan Pütürge Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği A ve B Grubunda liderlik koltuğunu alan takımlar oldu. Malatya 2. Amatör Küme Ligi'nde sezon sonu gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan bir üst lige yükselecek.

MEHMET KIROĞLAN