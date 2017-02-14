Son 3 haftaya girilirken, A Grubu lideri 1932 Malatyagücü ve B Grubu lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor rakiplerini farklı mağlup ederek, şampiyonluk play off’u oynamayı garantiledi. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle: Orduzuspor - 1966 M. Gençlikspor 1- 2, Adafı Kartalspor - Doğanşehir Belediyespor 2 – 1, Malatyaspor - 1932 Malatyagücü 1 – 8, Akçadağspor - 44Malatyaspor 0 – 4, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor – Ataköyspor 3 – 0, Kaldırımgücü - B.Gazi Beldiyesporspor 0 – 2, Telekomspor –Demirspor 6 – 0, Arguvan Belediyespor 1 - 0 Sanayispor

FATİH AVCI