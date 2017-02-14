14 Şubat 2017 Salı

Hekimhan ve Malatyagücü garantiledi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 11. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:27
Hekimhan ve Malatyagücü garantiledi

  Son 3 haftaya girilirken, A Grubu lideri 1932 Malatyagücü ve B Grubu lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor rakiplerini farklı mağlup ederek, şampiyonluk play off’u oynamayı garantiledi. Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle: Orduzuspor - 1966 M. Gençlikspor 1- 2, Adafı Kartalspor - Doğanşehir Belediyespor 2 – 1, Malatyaspor - 1932 Malatyagücü 1 – 8, Akçadağspor - 44Malatyaspor 0 – 4, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor – Ataköyspor 3 – 0, Kaldırımgücü - B.Gazi Beldiyesporspor               0 – 2, Telekomspor –Demirspor 6 – 0, Arguvan Belediyespor 1 - 0 Sanayispor

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya