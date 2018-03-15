HEKİMHAN VE BALABAN ZİRVEDE

A Grubu’nda 3 maçını da kazanan Yeni Balabanspor, 9 puanla zirvede yer aldı. Balaban ekibi 3 karşılaşmada rakip ağları 8 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Grup’ta 6’şar puanlı ve bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu ikinci, Arapgir Belediyespor ise üçüncü sırada yer aldı. Grup’ta birer maçı eksik olan Yazıhan Belediyespor ile Çatyol Belediyespor’un 3’er puanları bulunurken, Yazıhan Belediyespor dördüncü, Çatyol Belediyespor ise beşinci sırada yer aldı. 3 maçta sadece 1 galibiyeti olan Sancaktarspor 3 puanla altıncı surada yer aldı. Son sırayı paylaşan ekiplerden Şire Pazarıspor ile Erkenek Hürriyetspor’un ise henüz puanları yok. B Grubu’nda oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Hekimhanspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Hekimhanspor, 3 karşılaşmada 17 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Grupta 6’şar puanlı ekiplerden bir maçı eksik olan Çöşnük Gençlikspor ikinci sırada yer alırken, Malatya Galataspor üçüncü, Ören Gençlik dördüncü, Tandoğanspor ise beşinci sırada bulunuyor. Grupta Malatya Fenerspor, Doğanyol Belediyespor ve Polat Belediyespor’un henüz puanları yok.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları 18 Mart Pazar günü oynanacak. Program şöyle: A Grubu Yeşiltepe 2 nolu saha 11.00 Erkenek Hürriyetspor-Çatyol Belediyespor, 13.00 Şire Pazarıspor-Arapgirspor Yazıhan İlçe Stadı 14.00 Yazıhan Belediyespor-Sancaktarspor Balaban Stadı 13.30 Yeni Balabanspor-Malatya İdmanyurdu, B Grubu: Yeşiltepe 1 nolu saha 10.30 Polat Belediyespor-Ören Gençlik, Yeşiltepe 2 nolu saha 15.00 Malatya Fenerspor-Hekimhanspor, Yeşiltepe 3 nolu saha 10.30 Malatya Galataspor-Tandoğanspor Doğanyol İlçe Stadı 13.30 Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik. busabahmalatya.com