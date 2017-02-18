Yeni takımıyla ve arkadaşılarıyla ilk idmana çıkan tecrübeli oyuncu, daha önce Orduzuspor’da forma giyiyordu. Tecdespor ve Orduzuspor’da kaydettiği gollerle bilinen fırsatçı golcü, sezon sonundan Malatya Şampiyonluğu hedefleyen ve play off’a kalmayı garantileyen Girmanaspor’un da gol yükünü çekecek. 32 yaşındaki tecrübeli ismi bünyesine kattıkları için transfere anlayış gösteren Orduzuspor’a teşekkür eden Girmanaspor antrenörü Ramazan Koçak, play off sürecinde sıkıntı yaşamamaları için alternatifli bir kadro oluşturduklarını söyledi. Eflatun beyazlı kulüp daha önce de devre arasında Eftal, Osman ve Rıdvan’ı kadrosuna katmıştı.

FATİH AVCI