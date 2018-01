HEKİMHAN İSYAN BAYRAĞI AÇTI!

Demirspor ile Hekimhan Belediyesi Gençlikspor Kulübü arasında oynanan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Müsabakası karakolda bitti. Maçın hakemi tarafından oyun alanı dışına çıkarılması istenen Hekimhan Belediyesi Gençlikspor idarecisi Ramazan Koçak, sahada görevli olan emniyet güçlerinin sert ve spor sahalarında ender görülen aşırıya kaçan tutumuyla karşılaştı. Bunun üzerine Hekimhanlı sporcular da yöneticilerini emniyet güçlerinden korumak isterken, olaylar bir anda arbedeye dönüştü, biber gazı kullanıldı. Hekimhan temsilcisi karşılaşmada görev yapan polislerden şikayetçi olurken, emniyet güçleri de antrenörden şikayetçi oldu.

“EMNİYETİN YAPTIĞINI KABUL ETMİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Belediyesi Gençlikspor Başkanı Bülent Çelik, “Bu haftaki Demirspor maçımıza maalesef emniyet güçleri damga vurdu. Hocamıza yapılan fiili müdahaleler bizi üzdü. Biz her sezon play off finallerinde hakemler tarafından haksızlığa uğradık ama sesimiz çıkmadı. Daha 2 hafta önce Pütürge deplasmanındaydık. Maçın 70. dakikası 1 - 1 iken rakip oyuncunun yaptığı net kırmızı kartlık müdahaleyi hakem sarı kartla geçiştirdi. Bu maçta idarecimizi hakem dışarı attı. Ramazan hocamız normal bir şekilde sahayı terk edecekken, emniyetin yaptığı güç kullanımını kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İL HAKEM KURULU KOLTUĞUNUN PEŞİNDE”

Malatya İl Hakem Kurulu’nun her dönem kendilerini ezdiğini belirten kulüp idarecisi Ramazan Koçak ise, “Biz konuşmuyoruz diye sesimiz çıkmıyor diye kendi kafalarından adalet dağıtıyorlar. Hekimhan her sezon hakem faciası yaşıyor. Tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi ama herkes benim maçıma hakem art niyetli gelir diye korkuyor sesini çıkaramıyor. Başka takımlar hakemlere saldırdı, aldıkları cezalar ortada. Biz İlçemize ve İlçe büyüklerimize söz verdiğimiz için hakemleri tebrik edip çıkıyoruz. Ama şu bir gerçek ki Malatya İl Hakem Kurulu bu işi beceremiyor. MHK Bölge Sorumlumuz Serdar Tatlı ile aradım görüştüm. Kendisi yakından ilgilendi ve detaylı bir raporla olayı inceleyeceğini söyledi. Bu maç için demiyorum ama en alt kategoriden en üst amatör lige kadar hakemler acemi ve gelişimleri, futbol bilgileri yetersiz. İl Hakem Kurulu hep koltuğunu korumanın peşinde. Hakem yetişmesi, yukarıya çıkması, amatördeki hatalar kimsenin umurunda değil. Biz şikâyetimizi her ortamda yaptık, tüm kulüpleri de cesur olmaya davet ediyorum. Yoksa Malatya’da amatör bitecek. Bugün bize yarın diğer takımlara. Onun için artık Malatya’ya hakem yetiştiren bir kurul gelmesini istiyoruz”busabahmalatya.com