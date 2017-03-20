20 Mart 2017 Pazartesi

Hekimhan avantajı kaptı!

Yerel amatör liglerde Malatya şampiyonunu belirleyecek 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play off grubunda ilk hafta maçları dün oynandı.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:21
Hekimhan avantajı kaptı!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde play off müsabakaları dün oynanan maçlarla start aldı. çok sayıda amatör severin de tribünden izlediği ilk hafta maçlarında gülen taraf Hekimhan Belediyesi Girmanaspor oldu. Yenilenen Yeşiltepe Stadı’nda oynanan müsabakaların ilki saat 13.00’te başladı. 1966 Malatya Gençlikspor’u 3 – 0 ile geçen Hekimhan Belediyesi Girmanaspor 3 puanın sahibi olurken, günün ikinci maçında aynı sahada saat 15.30’da 1932 Malatyagücü ile Arguvan Belediyespor karşı karşıya geldi. 1 – 1 eşitlikle biten maçın ardından her iki takım da birer puana razı olurken, ilk haftanın ardından lider Girmanaspor oldu. Play off ikinci hafta müsabakalarında Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile Arguvan Belediyespor, 1932 Malatyagücü ile 1966 Malatyagençlik takımları karşı karşıya gelecek.

MEHMET KIROĞLAN
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