Yeni sezon başlamadan kadrosunu önemli ölçüde tamamlamak isteyen Yeni Malatyaspor transferi alacağı 3 oyuncuyla büyük oranda noktalayacak. Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in “5 baba transfer yapacağız” sözünden sonra alınan Necar Barazite ve Aly Cissokho’nun ardından gözler alınacak diğer 3 yıldız isme çevrildi. Medipol Başakşehir’in genç 10 numarası İrfan Can Kahveci için İstanbul temsilcisine resmi teklif sunan Yeni Malatyaspor, bir yandan da başarılı oyuncuyu ikna için uğraşıyor. Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder’in başarılı performansından dolayı pek fazla şans bulamayan genç oyuncuyu kiralamak için çaba harcıyor.

ALINACAK 3 YILDIZ İÇİN BÜTÇE ZORLANACAK

Bir stoper, bir orta saha ve bir de forvet oyuncusunu kadrosuna katacak sarı kırmızılı takım, bu üç ismi de direkt 11’de oynayabilecek futbolcular arasından seçecek. Bugüne kadar transferde ortalama 800 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında maliyetler harcayan kulüp, diğer 3 ismi kadrosuna katabilmek için ekonomik olarak şartları zorlayacak. 1.3 milyon Euro’ya kadar çıkmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim, 2 gün sürecek TSYD turnuvasından sonra yeniden harekete geçecek ve hafta içi 2 ismi daha kamuoyuna duyuracak.

YENİLERİN LİSANSLARI ÇIKARILIYOR

Öte yandan son olarak kadrosuna kattığı Turgut Doğan Şahin ile birlikte bu sezon 10. Dış transferine imza atan Yeni Malatyaspor bu oyunculardan şu ana kadar yalnızca Khalide, Farnolle, Issam ve Necar’a lisans çıkarabildi. 7 gün sonra başlayacak Süper Lig öncesi kulüp müdürü Selçuk Günaydın tüm lisanları yetiştirmek için düğmeye basarken, özellikle yabancı futbolcuların evraklarının hazırlanma işleminin uzun sürdüğü öğrenildi.

FATİH AVCI