HEDEFLERİ YURTDIŞINA ÇIKMAK!

Okul sporları Basketbol Genç B Erkekler Turnuvası’nda il birincisi olarak gittikleri 19-22 Şubat tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen bölge şampiyonasında namağlup birinci olan Yeni Hamle Koleji öğrencileri Malatya’yı gururla temsil ettiler. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Mustafa Sur şunları söyledi. “Malatya oynanan okullar arası basketbol müsabakalarında namağlup şekilde şampiyon olarak ilimizi bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştık. Bu süreç gerçekten kolay olmadı. Malatya’da mücadele ettiğimiz grubumuzda güçlü rakiplerimizi tek tek iyi mücadele ederek gerçekleştirdik. Oyuncularımızın aralarındaki sevgiyle kazanılmış mücadeleler oldu. Turnuvalara okul sezonunun açılmasıyla birlikte başlamıştık. Rakiplerimize kıyasla fiziki açıdan daha iyiydik. 19-22 Şubat tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen bölge şampiyonasında yine iyi mücadele ederek namağlup şekilde gruptan çıkma başarısı gösterdik. İlerleyen aylarda Muğla bölgesinde düzenlenecek Türkiye yarı final müsabakalarına katılacağız. 16 takımın katılacağı yine oradaki turnuvada hem Malatya’mızı hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek dereceyle dönmeyi amaçlıyoruz. 4 takımdan birisi olarak ülkemizi yurtdışında düzenlenecek olan şampiyonada temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sporcu kardeşlerimize güveniyoruz inşallah başaracağız. Öğrencilerimizin aileleri bizlere inandılar ve hep destek oldular. Okulumuz hem maddi hem manevi şekilde bizlerin yanında oldular. Bu anlamda Yeni Hamle Koleji Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, okul müdürümüz Özlem Yazıcı’ya ve bizlere güvenen ve destek veren öğrenci velilerimize çok teşekkür ediyorum.”

“İNANDIK VE KAZANDIK”

Takım kaptanı Furkan Özbek arkadaşlarıyla iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, “Takım arkadaşlarım ve ben okulumuzun başarısı için 2 yıldır çalışıyoruz. Hepimiz kardeş gibiyiz. Her maça giderken birbirimizi daha iyisini yapabiliriz düşüncesiyle motive ediyoruz. Elde ettiğimiz başarıyı sürekli bir birimize destek olarak kazandık. Bölge müsabakalarında oynadığımız maçlar Malatya’da oynadığımız karşılaşmalardan daha zor geçti. Setlerde güçlü rakiplerle karşılaştığımız için farkı çok fazla açamamıştık. Ama sonuçta inandık ve kazandık. Yarı final maçlarında ilk 4 takım arasında olmak için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim gelecekte iyi bir basketbol oyuncusu olmamız içinde Muğla’daki müsabakalar güzel şans olacaktır. Büyük takımlar orada olacaklar ve bizleri izleyeceklerdir. Onun için sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“ARAŞTIRAN BİREYLER YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yeni Hamle Koleji Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya ise okulların sadece matematiğin, fiziğin öğretildiği yerler olmaktan çıkması gerektiğini kaydederek, “Ülkemizde milyonlarca genç var. Bu kadar imkan olmasına rağmen henüz istenilen performansı maalesef sergileyemiyoruz. Onun için böylesi önemli başarılarda mütevazi olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Marifet iltifata tabidir. Bilim, spor ve sanat dallarıyla ilgilenen insanlar iltifat görmedikleri zaman icra ettikleri sanat dallarından uzaklaşırlar. Bir eğitimci olarak öğrencilerimizin elde ettikleri sportif başarıdan ne kadar gurur duysak azdır. Öğrencilerimiz sportif çalışmalarının yanı sıra elde ettikleri puan ortalamalarıyla da kendilerinden söz ettiriyor. Bizler öğrencilerimizi sadece üniversitelerin bölümlerine değil aynı zamanda hayata karşı sağlam bir birey olmaları hususunda da çaba gösteriyoruz. Sorgulayan, araştıran, itiraz edebilen, spor ve sanatta en üst düzeye gelebilen bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız başarılarına Türkiye finallerinde elde edecekleri başarıyla bir yenisini ekleyeceklerdir. Bu anlamda öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve velilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki aylarda katılacakları final müsabakalarında kendilerine kolaylık diliyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com