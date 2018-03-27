HEDEFLERİ BAL’A YÜKSELMEK

Tarihinde profesyonel lig deneyimi bulunan Pütürge Belediyespor, eski günlerine dönmenin planlarını yaparken, takımın teknik sorumlusu İsmail Karaman, hedeflerinin BAL ligi olduğunu bir kez daha tekrarladı.

“SEZON BAŞINDAN BERİ BU MAÇIN HAYALİYLE YAŞADIK”

Sezon başından beri yaptıkları ciddi çalışmaların karşılığını aldıklarını ve şampiyon olduklarını kaydeden Karaman, “İlk hedefimiz olan amatör kümede kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadık. Ancak işimiz henüz bitmedi. Şimdi önümüzde çok daha zor bir play-out maçı var. Biz her ne olursa olsun, çıkıp bu maçta da Pütürge’ye yakışan bir futbol sergileyeceğiz. Elbette ki rakibimiz güçlü, ancak bizde sezon başından beri bu maçın hayaliyle yaşadık. Bu süreçten sonra elensek de çok üzülmeyeceğiz çünkü hak ederek, çalışarak geldiğimiz bu nokta geleceğimiz açısından bize önemli bir deneyim kazandırdı. Biz yine yaptığımız gibi iyi çalışıp, sonucunu almaya çalışacağız. Bu anlamda bize amatör küme şampiyonluğunu yaşatan oyuncularımın, son maçta da mutlu etme adına ellerinden geleni yapacaklarına olan inancım tam. İnşallah hedefimiz olan BAL’a yükselmek için önümüzde bulunan son 90 dakikaya kazanacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com