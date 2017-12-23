Kurulduğu günden buyana üst üste başarılar yakalayan ve Süper Lig’de grubunu ikinci sırada tamamlayarak, İstanbul Riva’da gerçekleştirilen Final-Four’a katılan Sessiz Adımlar, dördüncü olarak bu sezon müzesine bir kupa daha eklemiş oldu. Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü’nün Antrenörü Ali Karaca, takımın kurulduğu günden buyana her zaman çıtasını yükselttiğini belirtti. Karaca, takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, “Sessiz Adımlar futbol takımımız kurulduğu günden beri yükselen başarısı süper Lig’de Final-Four oynayarak hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Emeği geçen başta Emrah Alıcı kardeşime, özel sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederiz. Allah daha güzel ve verimli çalışmalar yapabilmeyi nasip etsin” diye konuştu.

HABER MERKEZİ