“HEDEFİMİZ 44 PUAN”

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Gevrek, ligin son 6 haftasını değerlendirdi. Bu hafta sahalarında oynayacakları Alanyaspor maçının zor geçeceğini kaydeden Gevrek, “Sahamızda iyi bir takımla puan mücadelesine çıkacağız. Tabi bizim de bir an önce rahatlamamız için puan almamız gereken bir maç. Rakibin içinde bulunduğu durum ve bizim de puana olan ihtiyacımız sanırım bu maçı daha heyecanlı bir 90 dakika haline getirecektir. Bu anlamda taraftarımızı bu maça bekliyoruz. 3 puanı alıp, puanımız 40 yapmak ve rahatlamak istiyoruz” diye konuştu.

“ALANYA’YI YENMEMİZ ŞART”



Gevrek, ligde kalan 6 haftanın her takım için zor geçeceğini belirterek, “Ligimizde son haftalarda alınan sonuçlar kimsenin işinin kolay olmadığı tablosunu ortaya koyuyor. Ligin hem alt tarafında hem üst tarafında inanılmaz bir mücadele var. Bu anlamda ortaya çıkacak sonuçlar sürpriz olarak değerlendirilmemeli. Biz rahatlamak adına bu hafta Alanyaspor’u yenmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Hedefimiz 44 puana ulaşmak. Bu sene hem teknik heyetimiz hem de futbolcularımız ortaya iyi bir mücadele koydu. Bu anlamda önümüzdeki birkaç maçı daha oynadıktan sonra yeni sezon için daha somut adımlar atmamız gerekecek diye düşünüyorum. Takımımızın mevcut kadro yapısı bizi bazı konularda rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com