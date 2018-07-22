Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

“Hedefim Avrupa”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Düzce’de devam eden kampta gazetecilere konuştu. Geçen yılki görüntünün üzerine bir şeyler koymak istediklerini aktaran Bulut, bireysel hedefleriyle ilgili de net ifadeler kullandı.

“Hedefim Avrupa”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Düzce’de devam eden kampta gazetecilere konuştu. Geçen yılki görüntünün üzerine bir şeyler koymak istediklerini aktaran Bulut, bireysel hedefleriyle ilgili de net ifadeler kullandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:40
“Hedefim Avrupa”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Geride kalan sezonda iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Defans anlamında çok iyi işler yaptık. Büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. İyi oyun oynadık ve hiçbir takıma karşı ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırma pozisyonunda eksikliklerimiz vardı. Bu sene o defans kompakt oyun kurgusunu ve agresifliğimizi korumak istiyoruz. Tabi bu sene onun üzerine koymaya çalışacağız.  Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz. İnşallah ligi bu sezon daha iyi bir konumda yine ilk onun içerisinde 43 puanın üzerinde bir yerde bitiririz. Tabi her hocanın olduğu gibi benimde Avrupa hedefim var. Zaten Almanya‘da doğup büyüyen bir kişiyim. Tabi ki hedefim Almanya ‘da hocalık yapıp bir Türk antrenör olarak Avrupa‘ da başarılı olmaktır. ”dedi. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 22.07.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
MalatyasporDüzceErol BulutAvrupaHedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması
Evkur Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması
Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor
Cissokho’dan sonra Michael Pereira da Antalyaspor’a gidiyor
Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti'yi ağırladı
Adil Gevrek, FC Lugano Başkanı Angelo Renzetti'yi ağırladı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim