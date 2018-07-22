“Hedefim Avrupa”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Geride kalan sezonda iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Defans anlamında çok iyi işler yaptık. Büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. İyi oyun oynadık ve hiçbir takıma karşı ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırma pozisyonunda eksikliklerimiz vardı. Bu sene o defans kompakt oyun kurgusunu ve agresifliğimizi korumak istiyoruz. Tabi bu sene onun üzerine koymaya çalışacağız. Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz. İnşallah ligi bu sezon daha iyi bir konumda yine ilk onun içerisinde 43 puanın üzerinde bir yerde bitiririz. Tabi her hocanın olduğu gibi benimde Avrupa hedefim var. Zaten Almanya‘da doğup büyüyen bir kişiyim. Tabi ki hedefim Almanya ‘da hocalık yapıp bir Türk antrenör olarak Avrupa‘ da başarılı olmaktır. ”dedi. busabahmalatya.com