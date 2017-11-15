Yusuf Salih Özdemir atıcılık sporuna beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirterek, 3 yıldır bu sporun bir parçası olduğunu söyledi. Özdemir, “ Zaten babadan gelen atıcılık ve avcılıkla ilgili bir merakım hep olmuştu. Babamla birlikte atış eğitimlerine giderdim. Ortaya bir hedef koyar hem havalı hem ateşli tüfeği elime verip nişan aldırırdı. Hiçbir zaman yapamam beceremem diye korkmadım. Sadece ilk başlarda ağır olduğundan şikayetçi olurdum. İlk atış yaptığımız zaman 3 gün boyunca omzumun ağrıdığını hatırlıyorum. Onun haricinde her zaman başarılı olacağıma inanarak çalıştım. Atış yaparken kesinlikle heyecanlanmamak gerekiyor. Sporcunun burada dikkati çok önemli nefesi iyi kontrol edip, yoğunlaşmak gerekiyor. Çok güzel puanla Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası genel sıralamasında 3. oldum. Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum. Şampiyonada ilk 8’e giren sporcular final yarışmasında tekrar bir sıralamaya dahil edildi. Bu sıralamada da aynı dereceyi elde ederek Malatya’ya döndüm.”şeklinde konuştu.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Şampiyonaya hazırlık aşamasını anlatan Yusuf Salih Özdemir, “Şampiyonaya katılacağımızın belli olmasının ardından antrenmanlarımı antrenörüm Fikret Ünver nezaretinde Gençlik Hizmetleri Merkezi Salonunda ara vermeden sürdürdüm. Atıcılık, bir ferdi spor olduğundan dolayı kuralları iyi bilmek ve nizami şekilde davranmak çok önemli. Atış yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, hangi teknikleri kullanabilirim bunları antrenörümüz sayesinde öğrendim. Antrenmanlarda nokta atışlar yaparak iyi şekilde hazırlandım. Fikret Ünver hocam bana şampiyonaya katılmak için kendini hazır hissediyor musun? Mersin’e gidelim mi? diye sorduğunda Orada başarılı olabileceğime inandığım için gitmek istedim. Çok şükür başarılı şekilde döndük. Aslında oradan 1.’lik ile ayrılabilirdim ama kısmet değilmiş. Dünya şampiyonu olan sporcuları hep örnek alarak ilerlemek istiyorum. Hedefim daha çok çalışarak olimpiyatlara katılıp ülkemizi yurtdışında temsil etmek.” İfadelerini kullandı.

GÜVEN VEREN BİR SPORCU

Genç sporcunun antrenörü Fikret Ünver ise, Salih’in gelecek adına umut verici bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, “Geniş katılımın olacağı büyük organizasyonda Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için gururluyuz. Ben sporcumuza sonuna kadar güveniyordum. Yusuf Salih Özdemir antrenmanlarda kendisini gösterebilen, güven veren bir sporcumuzdu. Kendisi önceki aylarda Diyarbakır’da yapılan şampiyonada yine 3. olmuştu ve daha iyi dereceyi kıl payı kaçırmıştı. Kendisi bu şekilde iyi başarılar alarak hem tecrübe sahibi oluyor hem de gelecek adına umut veriyor.” diye konuştu.





























ÖMER ALİ DELİBAŞ