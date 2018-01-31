Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

 "Hedefi olan bir takıma geldim" 

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Turgut Doğan Şahin, hedefi olan bir takıma geldiğini söyledi. 

 "Hedefi olan bir takıma geldim" 

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Turgut Doğan Şahin, hedefi olan bir takıma geldiğini söyledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
31 Ocak 2018 Çarşamba 16:48
 "Hedefi olan bir takıma geldim" 

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-mavililer, Yeni Malatyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin'i kadrosuna kattı. Şahin, Rize ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan ÇAYKUR Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Ali Haydar Er, "Böyle bir futbolcuyu renklerimize kattığımızdan dolayı çok mutluyuz. Çünkü hedefi olan bir takıma geldi. Rizespor takımı bu ligde misafir olan bir takımdır, yeri Süper Lig'dir. Turgut kardeşimizde bunu bildiği için bizi tercih etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Hedefi olan bir takıma geldiğini vurgulayan Turgut Doğan Şahin ise yaptığı açıklamada,''Kesinlikle yeri İkinci Lig olmayan bir takım olduğu biliyorum. Biz bir süreliğine bu ligdeyiz. 15 hafta daha var ama biz Süper Lig'e çıkmak istediğimizi oynanan futbolla belli ediyoruz. Bana burada değer verdiler. Bu da bana mutluluk verdi. Aile olarak Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum'' ifadesini kullandı.busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Turgut Doğan ŞahinÇaykur RizesporMalatyaYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Bayanlarspor işini zora soktu 
Malatya Bayanlarspor işini zora soktu 
Evkur Yeni Malatyaspor’dan son dakikada hamle
Evkur Yeni Malatyaspor’dan son dakikada hamle
 Kötü gidişat için kurban kesti 
 Kötü gidişat için kurban kesti 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim