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 “HEDEFE OLDUKÇA YAKINIZ”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta  yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesispor, evinde ağırlayacağı Şanlıurfa Eyyubiye Ampute Takımı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lider durumda bulunan turuncu-yeşilliler maçı kazanması halinde Süper Lig’e yükselecek.

 “HEDEFE OLDUKÇA YAKINIZ”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta  yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesispor, evinde ağırlayacağı Şanlıurfa Eyyubiye Ampute Takımı maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lider durumda bulunan turuncu-yeşilliler maçı kazanması halinde Süper Lig’e yükselecek.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:15
 “HEDEFE OLDUKÇA YAKINIZ”

Malatya temsilcisi Ligin 12. haftasında deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübünü yenerek ligin son haftasına rakibinin önünde avantajlı girmişti. Ligin son maçında Pazar günü sahasında Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan takım antrenörü Suat Canlı, şampiyonluğa oldukça yakın olduklarını söyledi. Malatya’ya bir Süper Lig takımı daha kazandıracaklarını belirten Canlı, "Büyükşehir ampute olarak sezon başı koyduğumuz hedefe oldukça yakınız. Geçen hafta aldığımız galibiyetle şampiyonluğu son maça taşıdık. İnşallah Pazar günü Malatya’da şampiyonluk turu atacağız. Malatyalıları Pazar günü Yeşiltepe’deki ampute sahada oynayacağımız şampiyonluk maçına bekliyoruz. Bize bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcımız Ertan Mumcu ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanımız Orhan Barman’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor FederasyonuAmpute Futbol 1. Lig 2. GrupMalatya Büyükşehir BelediyesisporŞanlıurfa Eyyubiye Ampute Takımı
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