Hedef play off’u zorlamak

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde sezon 17 Kasım’da oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Gaziantep Karataş Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor, Makam Spor ve Şanlıurfa Gençlik Spor ile birlikte 12.grupta yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk maçını 18 Kasım’da deplasmanda Gaziantep Karataş Spor ile oynayacak. Türkiye Kadınlar Futbol 3.Ligi’nde 4 sezondur yer alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk 2 sezonunda Play-off’a kalma başarısını gösterse de eleme maçlarında aynı başarıyı sağlayamadı ve 2.Lig’e yükselemedi. Son 2 sezonunda ise yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle altyapı oyuncularıyla lige katılan Malatyalı bayanlar, Play-off’un kıyısından döndü. Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde beşinci sezonunu geçirecek olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezona da bir dizi sıkıntılarla başlayacak. Kadrosunda yer alan birçok futbolcunun üniversiteyi kazanması, bazı oyuncuların ise üniversite eğitimlerini tamamlayarak, memleketlerine dönmesi nedeniyle kadrosu daralan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, elindeki mevcut kadroyla Play-off’u zorlamak istiyor. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün tecrübeli orta saha oyuncusu Burcu Çakır, Malatya Bayanlar Spor Kulübü olarak geçen senelerdeki başarılarını tekrar yakalamak istediklerini ifade etti.