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“Hedef ligde kalıcı olmak”

Ampute 1. Lig’de başarılı bir sezonu şampiyonlukla taçlandıran adını Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nda, Süper Lig’de mücadele edecek olmanın heyecanı sürüyor. Hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade eden turuncu-yeşillilerin teknik sorumlusu Suat Canlı, bayramdan sonra yönetime transfer listesi sunacaklarını söyledi.

“Hedef ligde kalıcı olmak”

Ampute 1. Lig’de başarılı bir sezonu şampiyonlukla taçlandıran adını Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nda, Süper Lig’de mücadele edecek olmanın heyecanı sürüyor. Hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu ifade eden turuncu-yeşillilerin teknik sorumlusu Suat Canlı, bayramdan sonra yönetime transfer listesi sunacaklarını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 11:12
“Hedef ligde kalıcı olmak”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan turuncu-yeşillilerin teknik sorumlusu Suat Canlı, hedeflerinin ligde kalıcı hale gelmek olduğunu söyledi. Geride kalan sezonda kadroda bulunan oyuncu grubunu muhafaza edeceklerini kaydeden Canlı, güçlü rakiplere karşı iyi oyun sergilemeleri için takviyenin şart olduğunu belirtti.

“BAYRAMI SONRASINDA OYUNCU LİSTESİ SUNACAĞIZ

Takımındaki son durum ve transfer konularını değerlendiren Suat Canlı, “Süper Lig’de ilk kez mücadele edecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Tek düşüncemiz takımın ligde kalıcı olmasıdır. Her yıl merdivenleri teker teker aşarak daha da yukarılarda olmayı istiyoruz. Tabii bu sene daha zor bir sezon bizleri bekliyor. Ligde yıllardır mücadele eden profesyonel takım sayısı çok fazla ve kaliteli oyuncuları var. Transfer konusu bu anlamda elbette önemli, ramazan bayramı sonrasında kulüp yönetimimize bir liste sunacağız. Görüştüğümüz prensipte anlaştığımız yerli ve yabancı oyuncular var. Tabii henüz resmi olarak hiç biriyle anlaşmadık ama şampiyonluk kadromuzu zaten muhafaza edeceğiz. Geçen sezon bu takımın şampiyon olmasında çok büyük çabalar sarf eden oyuncu kardeşlerimiz yeni sezonda da bizimle birlikte olacaklar. Yükselen bir grafiğimiz var. Birlik beraberlik içerisinde spor kamuoyunun ve hemşerilerimizin desteğini yanımızda hissettikçe başarılı gidişatımız sürmeye devam edecektir. Hedefimiz Malatya’nın adını Ampute futbolunda daha çok duyurmak.” diye konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Ampute1.ligMalatyaSuat Canlı
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