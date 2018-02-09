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HEDEF İLK 10

Evkur Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sezonu ilk 10 takım arasında bitireceklerine inandıklarını söyledi. 

HEDEF İLK 10

Evkur Yeni Malatyaspor’un Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sezonu ilk 10 takım arasında bitireceklerine inandıklarını söyledi. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 17:13
HEDEF İLK 10

Sarı-kırmızılı takımın hedefi ve yönetimin uzun vadedeki planlarıyla ilgili İHA’ya konuşan Erdal Gündüz, bu sezonu ilk 10 takım arasında bitirdikten sonra önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

“Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon Süper Lig’e renk kattıklarını kaydeden Gündüz, “Kulüp olarak bu sezon hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu hedeflerimizden ilki bu sezon ligde kalmak idi. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezonu ilk 10 takım arasında bitireceğimize inanıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor olarak bu sezon Süper Lig’e renk kattığımızı düşünüyorum” dedi.

“Uzun vadede şampiyonluk hedefimiz var”
Gündüz, önümüzdeki sezon hedeflerinin Avrupa Kupaları olacağını belirterek, “Yönetim olarak kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirledik. Bu sezon ki hedefimiz ligde kalmak idi. Önümüzdeki sezon ise inşallah Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Uzun vadede ise şampiyonluk hedefimiz var. Biz bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Camiamızın da inanmasını istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz halinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir işin olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com
 

İHA

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