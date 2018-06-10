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Hedef, deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olmak

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olan bir Malatyaspor yapmak istiyoruz. Hocamızla, sportif direktörümüzle, teknik heyetimizle, taraftarlarımız hep beraber inşallah Süper Lig’de kalıcı oluruz” dedi. 

Hedef, deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olmak

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olan bir Malatyaspor yapmak istiyoruz. Hocamızla, sportif direktörümüzle, teknik heyetimizle, taraftarlarımız hep beraber inşallah Süper Lig’de kalıcı oluruz” dedi. 

10 Haziran 2018 Pazar 11:11
Hedef, deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olmak

Evkur Yeni Malatyaspor’un iftarı Four Seasons Otel’de gerçekleşti. İftara Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Hamit Altıntop, Mert Korkmaz, Hasan Özer, Yücel İldiz ve çok sayıda davetli katıldı. 2 yıldır iftar yemeği organize ettiklerini belirten Adil Gevrek, “İstanbul’daki Malatyalılar, 4 yıl içerisinde çok destek verdiler. Onun için İstanbul’da beraber olalım dedik. Malatyaspor’un bir şehir için ne kadar önemli olduğunu, değer sağladığını gördük. Çünkü Malatyaspor’un başarısı için hepimiz bir aradayız. Futbolun sadece sahada olmadığını burada da görüyoruz. Futbolun bir şehir için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir bölge takımı olarak da Doğru ve Güneydoğu’nun tek temsilcisiydik. Şimdi Erzurum’da çıktı. İnşallah o bölgede Süper Lig takımları çoğalır. Malatya, geçmişte de o bölgede ağabeylik yapmıştır. Evkur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Beye teşekkür ediyorum. İki senedir ana sponsorluğu yapıyorlar” diye konuştu. 

“Deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olan bir Malatyaspor yapmak istiyoruz” 
Bir il için Süper Lig’deki takımının önemli olduğunu söyleyen Gevrek, “O anlamda ben özellikle iş adamlarımızı, siyasetçilerden destek istiyoruz, Malatyamız için bir olalım. 3 yıl içerisinde 2 şampiyonluk yaşadık. İnşallah bu senede Süper Lig’de hak ettiği yerde üst sıralara taşırız. Deplasmana gelen takımların korkulu rüyası olan bir Malatyaspor yapmak istiyoruz. Hocamızla, sportif direktörümüzle, teknik heyetimizle, taraftarlarımız hep beraber inşallah Süper Lig’de kalıcı oluruz” şeklinde konuştu. 

Erol Bulut: “Yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz” 
Sonuna kadar Yeni Malatyaspor’da olacaklarını belirten Bulut, “Allah şükürler olsun bu yıl futbolcularımızla iyi bir başarıya imza attık. Zor bir süreçten geçtik. Sıkıntılarımız vardı. O sıkıntılarımızı atlatmaya çalıştık. O kısa dönemde bazı şeyleri değiştirdik. Takımın içerisindeki arkadaşlığı sağladık. İyi ve savaşan bir takım ortaya çıktı. Lige heyecan katan bir takım ortaya çıktı. İstediğimize ulaştık. Yeni sezonda daha büyük hedeflere ulaşmak istiyoruz” diye konuştu. 
Yemek organizasyonun ardından Evkur Yeni Malatyaspor’un Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezon giyeceği formalar tanıtıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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YENİMALATYASPORAdil GevrekErol BulutIftar
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