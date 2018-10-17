Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99078
ALTIN
224.551
DOLAR
5.6852
STERLİN
7.4694
EURO
6.5685

Hedef BAL!

Geçen sezon sergilediği başarılı performansla adını 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne yazdıran Malatya İdmanyurdu Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Hedef BAL!

Geçen sezon sergilediği başarılı performansla adını 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’ne yazdıran Malatya İdmanyurdu Kulübü yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:20
Hedef BAL!

Takımdaki son durum ve yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan kulübün onursal başkanı Teoman Mutlu, yeni sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Amerika’da yaşayan ve Malatyaspor USA takımının da başkanlığını yapan Mutlu, Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı haline getirdiklerini belirterek, amaçlarının Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu ifade etti. Yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurduklarını belirten Mutlu, “2. Amatörden şampiyon olarak 1. Amatöre yükselen Malatya idmanyurdu takımını ve emek veren değerli yönetici, teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Bu efsane kulübümüz ilk hedefini gerçekleştirdi. Sırada 1.amatör küme şampiyonluğu var. Bu anlamda yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurduk. Takımımız yeni sezon hazırlıklarını, antrenörlerimiz nezaretinde sürdürüyor” dedi.

“AMACIMIZ 2. PROFESYONEL TAKIM”

Mutlu, tek amaçlarının Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak olduğunu belirterek, “Malatya’mıza bir profesyonel yetmiyor. Bizim amacımız ikinci bir takım kazandırmak. Elbette ki bu kısa sürede olacak bir şey değil. Malatya İdmanyurdu takımını bir proje takımı yapacağımızı söylemiştik ve bunu da başardık diye düşünüyorum. Bu takım bir yandan Malatya’nın gençlerine kendi bünyesinde yer verirken, diğer yandan da sportif anlamda başarılar elde edecek” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
1. Amatör Küme Büyükler LigiMalatya İdmanyurdu Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör hafta sona erdi
Amatör hafta sona erdi
Kupada rakip Kırklareli!
Kupada rakip Kırklareli!
Hakemler görüşme odasında
Hakemler görüşme odasında
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim