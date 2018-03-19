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HEDEF BAL'A YÜKSELMEK

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final maçında Ataköyspor’u 4-0 yenerek finale kalan Pütürge Belediyespor’da gözler Arguvan Belediyespor ile oynanacak final maçına çevrildi.

HEDEF BAL'A YÜKSELMEK

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi play-off yarı final maçında Ataköyspor’u 4-0 yenerek finale kalan Pütürge Belediyespor’da gözler Arguvan Belediyespor ile oynanacak final maçına çevrildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 17:07
HEDEF BAL'A YÜKSELMEK

Rakibi Ataköyspor’u farklı yenerek finalde Arguvan Belediyespor’un rakibi olan Pütürge Belediyespor’da teknik sorumlu İsmail Karaman, hedeflerinin BAL Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi. 
“İşimiz henüz bitmedi” 
Yarı finalde Ataköy karşısında iyi bir oyunla farklı kazandıklarını belirten Karaman, “Oldukça güçlü takımların olduğu play-off grubunda ilk maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Ancak işimiz henüz bitmedi. Önümüzde çok zorlu bir Arguvan Belediyespor maçı var. Onlar da buraya gelene kadar iyi bir performans sergilediler ve yarı finalde Demirspor’u 2-0 mağlup ettiler. Önümüzdeki Pazar iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacak bu saha. Ben şimdiden centilmence bir maç olmasını temenni ediyorum” dedi. 
“Kulüp olarak hedefimiz BAL Ligi” 
Karaman, hedeflerinin BAL Ligi olduğunu da belirterek, “Kulüp olarak hedefimiz BAL Ligi. Tabi işimiz kolay değil ama zor olması da bu düşüncemizden vazgeçiremez bizi. Buraya kadar nasıl savaşarak geldiysek, bundan sonra da mücadeleyle elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
ArguvanbelediyesporAtaköysporMalatyaAmatör KümeHedef Bal
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