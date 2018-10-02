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Hedef Avrupa kupaları

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sezona başlarken hedef olarak Avrupa kupalarını işaret etmiştik. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için çok çalışıyoruz” dedi.

Hedef Avrupa kupaları

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sezona başlarken hedef olarak Avrupa kupalarını işaret etmiştik. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için çok çalışıyoruz” dedi.

02 Ekim 2018 Salı 18:15
Hedef Avrupa kupaları

Sezona Avrupa kupaları hedefiyle giren E.Y. Malatyaspor, bu hedefini tutturmak istiyor. Erol Bulut ile geçen sezon ligi 10. sırada tamamlayan Malatya ekibi, transferde önemli takviyelerle adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılılar ikinci sezonunu geçirdiği Süper Lig’de yeni sezona Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada teknik heyet ve takıma sonuna kadar güvendiğini söyledi.

SEZON BAŞINDA AVRUPA KUPALARINI HEDEFLEMİŞTİK

Malatyalıların gurur duyacağı bir takım olduklarını belirten Gevrek, “E.Y. Malatyaspor olarak ligde başarılı bir gidişatımız var. Bu anlamda hem yönetimim adına hem de camia adına oldukça mutluyum. Tabi bu sezona başlarken hedef olarak Avrupa kupalarını işaret etmiştik. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için çok çalışıyoruz. Malatyalıların gurur duyacağı bir takım ortaya çıktı. İnşallah bu takım camiamıza büyük mutluluklar yaşatacaktır. Taraftarımızdan tek beklentim her ne olursa olsun, takıma sonuna kadar destek olmalarıdır. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

“EN PARLAK DÖNEMİMİZİ YAŞIYORUZ”

Gevrek, E.Y. Malatyaspor’un Süper Lig’de kalıcı bir takım olma yolunda güzel işlere imza attığını belirterek, şunları söyledi: “Süper Lig’de ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Bu ligde kalıcı olma yolunda güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. Gerek altyapı yatırımı, gerekse de tesisleşme yolunda kulüp tarihimizin en parlak dönemini yaşıyoruz diyebilirim. Bu konudaki gayretlerimizi daha da yoğunlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu anlamda camiamızın da desteklerini bekliyoruz." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAdil Gevrek
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