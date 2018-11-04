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Hedef 3’te 3!

8 günde 3. resmi maçına çıkacak Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kırklarelispor karşılaşmalarından sonra Alanyaspor maçından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu maçın son çalışmasını bugün Malatya’da gerçekleştirecek sarı kırmızılı temsilcimiz, özel uçakla doğrudan Alanya’ya geçecek.

Hedef 3’te 3!

8 günde 3. resmi maçına çıkacak Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kırklarelispor karşılaşmalarından sonra Alanyaspor maçından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu maçın son çalışmasını bugün Malatya’da gerçekleştirecek sarı kırmızılı temsilcimiz, özel uçakla doğrudan Alanya’ya geçecek.

04 Kasım 2018 Pazar 11:47
Hedef 3’te 3!

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda A. Alanyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bugün ter idmanı gerçekleştirecek sarı kırmızılı takım öğleden sonra özel uçakla direk Gazipaşa Havalimanı’na geçecek. Son 8 günde 3 resmi maça çıkacak sarı kırmızılı takım, Galatasaray ve Kırklarelispor galibiyetlerini Alanya maçından alınacak 3 puanla taçlandırmak istiyor.

Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arturo Mina takıma yeniden dönerken, ameliyatı sonrası tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu ile sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Sincere Seth, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Kupada rotasyona giderek as oyuncularını dinlendiren Erol Bulut, Alanya maçında yeniden ideal 11’ine dönecek. Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının son çalışmasını bugün kendi tesislerinde yaparak kiraladığı özel uçakla Alanya’ya gidecek. Alanya kafilesinde yönetim ve futbolcular ile birlikte U21 ekibi de yer alacak.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporAlanyaspor
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