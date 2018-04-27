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Hedef 3 Puan!

Süper Lig’de 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da sahasında Akhisarspor’u konuk edecek Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ege temsilcisiyle kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar iç sahada oynama avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Hedef 3 Puan!

Süper Lig’de 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da sahasında Akhisarspor’u konuk edecek Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ege temsilcisiyle kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar iç sahada oynama avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

27 Nisan 2018 Cuma 11:35
Hedef 3 Puan!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında Pazar günü saat 13.30’da sahasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Manisa temsilcisiyle oynayacağı maçın provasına tam kadro devam ediyor. Dün öğleden sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular gruplara ayrılarak dar alanda pas ve kuvvet çalışması yaptı. 1 saat 30 dakika süren idmanda genç çalıştırıcı Erol Bulut’un isabetli pas konusunda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlenirken, “iyi pas istiyorum, risk asla istemiyorum” dediği duyuldu. Öte yandan 31 yaşına giren sarı-kırmızılı futbolcu Khalid Boutaib’in doğum günü nedeniyle takım arkadaşları golcü oyuncuya antrenmanda bir sürpriz hazırladı. Teknik ekip ve futbolcular golcü oyuncunun yaş gününün de ilginç bir sürpriz hazırladı. Khalid pastayı kesmek isterken sarı-kırmızılı oyuncuların un ve yumurtalı şakasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporYENİMALATYASPOR
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