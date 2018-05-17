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Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sezonun son maçını kazanarak ligin kapanışını iyi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakat oyucu sayısının fazlalığı teknik heyetin işini zorlaştırıyor.

Hedef 3 Puan!

Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sezonun son maçını kazanarak ligin kapanışını iyi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakat oyucu sayısının fazlalığı teknik heyetin işini zorlaştırıyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:07
Hedef 3 Puan!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftada deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, sezonun kapanış haftasında renktaşı Kayserispor ile 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’da Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray maçının ardından 4 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, dün Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yeniden bir araya geldi. Sakatlıkları bulunan Arturo Mina, Adem Büyük, Issam Chebake, Eren Tozlu, Michael Pereira, Azubuike akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmana katılmazken, sakat oyucu sayısının fazlalığı mevcut kadroda teknik heyeti zorunlu değişikliğe yönlendiriyor. Yeni Malatyaspor’un Kayserispor maçında sahaya gençlerden kurulu bir düzende çıkacağı tahmin ediliyor.
busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yenimalatya SporKayserisporTeknik Heyet
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