Hedef 3 Puan!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftada deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, sezonun kapanış haftasında renktaşı Kayserispor ile 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’da Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray maçının ardından 4 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, dün Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yeniden bir araya geldi. Sakatlıkları bulunan Arturo Mina, Adem Büyük, Issam Chebake, Eren Tozlu, Michael Pereira, Azubuike akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmana katılmazken, sakat oyucu sayısının fazlalığı mevcut kadroda teknik heyeti zorunlu değişikliğe yönlendiriyor. Yeni Malatyaspor’un Kayserispor maçında sahaya gençlerden kurulu bir düzende çıkacağı tahmin ediliyor.
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ÖMER ALİ DELİBAŞ