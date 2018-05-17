Hedef 3 Puan!

Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sezonun son maçını kazanarak ligin kapanışını iyi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sakat oyucu sayısının fazlalığı teknik heyetin işini zorlaştırıyor.