HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sezonu kapatan Alexe ve kaleci Rbka yer almadı. Kırmızı-mavili ekip gerçekleştirdiği idman sonrası kara yolu ile Ankara’ya buradan da hava yolu ile Malatya’ya hareket etti.
İHA
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sezonu kapatan Alexe ve kaleci Rbka yer almadı. Kırmızı-mavili ekip gerçekleştirdiği idman sonrası kara yolu ile Ankara’ya buradan da hava yolu ile Malatya’ya hareket etti.
İHA