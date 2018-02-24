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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. 

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. 

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 14:42
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sezonu kapatan Alexe ve kaleci Rbka yer almadı. Kırmızı-mavili ekip gerçekleştirdiği idman sonrası kara yolu ile Ankara’ya buradan da hava yolu ile Malatya’ya hareket etti.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporSpor Toto Süper Ligin 23. HaftasıEvkur Yeni Malatyaspor
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