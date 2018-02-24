HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sezonu kapatan Alexe ve kaleci Rbka yer almadı. Kırmızı-mavili ekip gerçekleştirdiği idman sonrası kara yolu ile Ankara’ya buradan da hava yolu ile Malatya’ya hareket etti.

