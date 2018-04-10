HAZIRLIKLAR TAM KADRO!

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Nacar Barazite, Issiar Dia, Michael Pereira ve Khalid Boutaib dün gerçekleşen antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların hafif ağrıları olduğu Alanyaspor maçında oynamalarına engel bir durumun teşkil etmediği öğrenildi. Sakatlığından dolayı geçen haftaki Başakşehir maçında forma giyemeyen Godson Azubuike ise çalışmada yer aldı. Azubuike’nin Alanya maçında görev alabileceği bildirildi.

Süper Lig'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Yeni Malatyaspor düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için fırsat olarak gördüğü Alanyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Erol Bulut ve sportif Direktör Ali Ravcı’nın bire bir görüşmeler yaparak dikkatleri Alanya maçına çekmeye çalıştıkları öğrenildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni Malatyaspor bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi