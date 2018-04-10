Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110732
ALTIN
175.676
DOLAR
4.0803
STERLİN
5.7830
EURO
5.0465

HAZIRLIKLAR TAM KADRO!

Hafta sonu kendi evinde oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’a Azubuike’den iyi haber geldi. Başakşehir mağlubiyetinden dolayı yüzlerin asık olduğu idmanda yorucu bir tempoda çalışan futbolcularla karşılaşmanın analizleri de paylaştı.

HAZIRLIKLAR TAM KADRO!

Hafta sonu kendi evinde oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’a Azubuike’den iyi haber geldi. Başakşehir mağlubiyetinden dolayı yüzlerin asık olduğu idmanda yorucu bir tempoda çalışan futbolcularla karşılaşmanın analizleri de paylaştı.

10 Nisan 2018 Salı 14:05
HAZIRLIKLAR TAM KADRO!

Süper Lig’in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda hafif sakatlıkları bulunan Nacar Barazite, Issiar Dia, Michael Pereira ve Khalid Boutaib dün gerçekleşen antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların hafif ağrıları olduğu Alanyaspor maçında oynamalarına engel bir durumun teşkil etmediği öğrenildi. Sakatlığından dolayı geçen haftaki Başakşehir maçında forma giyemeyen Godson Azubuike ise çalışmada yer aldı. Azubuike’nin Alanya maçında görev alabileceği bildirildi.

Süper Lig'de geride kalan 28 hafta itibariyle 37 puan toplayan Yeni Malatyaspor düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak için fırsat olarak gördüğü Alanyaspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Evinde oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına dün başlayan sarı-kırmızılılarda morallerin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Erol Bulut ve sportif Direktör Ali Ravcı’nın bire bir görüşmeler yaparak dikkatleri Alanya maçına çekmeye çalıştıkları öğrenildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni Malatyaspor bugün saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGodson AzubuikeAlanya MaçıYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAĞMUR ALTINDA MAÇA HAZIRLIK
YAĞMUR ALTINDA MAÇA HAZIRLIK
MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
UYGULAMALI DOĞA KAMPINA BÜYÜK İLGİ!
UYGULAMALI DOĞA KAMPINA BÜYÜK İLGİ!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim