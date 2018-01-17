HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bu sezon büyük umutlarla başladığı BAL’da yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı önemli oyuncularını ve teknik heyetini kaybeden kırmızı beyazlı ekip, geçen haftaki maçta rakibi 10 kişi kalmasına rağmen yenilgiden kurtulamadı. BAL 15. hafta müsabakasında ligin son sırasındaki Elazığ Yolspor ile karşılaşacak Malatya ekibinde bu maçın hazırlıkları sürerken, takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Yeşiltepe Tesislerindeki hazırlıklarını sürdüren Malatya temsilcisinde takımın sportif direktörü Aziz Yiğit yaptığı açıklamada, bu hafta kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. Devre arasında kadrolarında yaptıklarını değişiklikten dolayı uyum konusunda bazı sıkıntılarının olduğunu söyleyen Yiğit, “Takım olarak iyi durumdayız, ancak aramızdan ayrılan isimler ve yeni katılanlar oldu. Dolayısıyla bu uyum anlamında belli bir süre gerektirdiğinden, şuan bunun sıkıntısını da yaşıyoruz. Şehit Kamil maçında kötü oynadık ve yenilgiyi hak ettik. Bu hafta grubun son sırasında bulunan Elazığ Yolspor takımıyla karşılaşacağız. İnşallah bu maçı kazanarak, yolumuza bakma istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkıyoruz” diye konuştu.

