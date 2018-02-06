HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR!

Nurettin Soykan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı dolayısıyla İstanbul’da tedavi olan Issiar Dia katılmadı.

Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanın başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, Antalya maçının geride kaldığını, Kasımpaşa’yı yenerek yeni bir seri yakalamaları gerektiğini söyledi.



Daha sonra Kasımpaşa maçında sahaya süreceği on bire yarı sahada taktik bir çalışma yaptıran Erol Bulut, çift kaleyi sık sık durdurarak savunma ve hücumda yapılması gerekenleri anlattı.

Erol Bulut, taktik çalışmada defansta Doria’nın yerine Mina’ya, cezası nedeniyle bu hafta oynayamayacak olan Issıam Chebake’nin yokluğunda ise Nijeryalı Sincere Seth’e sağ bekte görev verdiği görüldü.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

