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HAZIRLIKLAR START ALDI

Süper Lig’in 19. haftasında kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 

HAZIRLIKLAR START ALDI

Süper Lig’in 19. haftasında kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 17:41
HAZIRLIKLAR START ALDI

Saat 15.00’te Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan çalışmaya bütün futbolcular katılırken, sakatlıkları bulunan Issiar Dia ve Rahman Buğra Çağıran saha kenarında düz koşu yaptı. Rahman ve Dia’nın bu haftaki maçta da görev alamayacakları açıklandı.
Teknik Direktör Erol Bulut’un saha ortasındaki toplantısıyla başlayan çalışma, düz koşu, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Çift kale maç esnasında sık sık oyunu durduran Erol Bulut’un, topla fazla oynanmaması konusunda orta saha oyuncularını uyardığı gözlendi. 
Bu arada sakatlıktan kurtulan Michael Pereira’nın hazır bir görüntü ortaya koyması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen haftaki Osmanlıspor müsabakasında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Pereira’nın pazar günkü Demir Grup Sivasspor müsabakasında şans verilmesi halinde oynayabileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.busabahmalatya.com

İHA

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