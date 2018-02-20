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HAZIRLIKLAR START ALDI!

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat. 13.30'da sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 

HAZIRLIKLAR START ALDI!

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat. 13.30'da sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 18:36
HAZIRLIKLAR START ALDI!

Orduzu Pınarbaşı’ndaki Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana salonda çalışan Azubuike, Doria ve Cissokho katılmadı.
Antrenmanın başında futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, Kardemir Karabükspor maçıyla ilgili uyarılarda bulundu.


Kardemir Karabük maçının kendileri açısından zor geçeceğini belirten Bulut, “Geçen hafta Bursa karşısında aldığımız 1 puan çok kıymetliydi. Sahada güzel bir mücadele örneği sergilediniz. Sizden aynı mücadeleyi bu haftaki Karabük maçında da bekliyorum. Sakın rakibin konumu sizi yanıltmasın. Karabük takımı geçen ligde bulunduğu yerle örtüşmeyen bir oyun ortaya koyuyor. Sizden 90 dakika boyunca disiplinli ve mücadeleci bir oyun istiyorum” dedi.
Bulut, daha sonra yarı sahada taktik ağırlıklı çalıştırdığı takımına kanat akınları ve ceza sahası pozisyonlarında neler yapılması gerektiğini anlattı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da kırmızı kart cezalısı Issam Chebake ve sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı çalışmayla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporSüper Lig’in 23. HaftasıEvkur Yeni Malatyaspor
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