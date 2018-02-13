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HAZIRLIKLAR SIKINTILI BAŞLADI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa maçından sonra verilen 2 günlük iznin ardından Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacak sarı-kırmızılılarda eksik ve cezalı oyuncular teknik heyetin işini zora sokuyor. Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mina, Issam Chebake ve sakatlığı süren Khalid Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

HAZIRLIKLAR SIKINTILI BAŞLADI

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa maçından sonra verilen 2 günlük iznin ardından Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacak sarı-kırmızılılarda eksik ve cezalı oyuncular teknik heyetin işini zora sokuyor. Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mina, Issam Chebake ve sakatlığı süren Khalid Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:07
HAZIRLIKLAR SIKINTILI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasını 1 puanla kapatan Yeni Malatyaspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa karşısında aldığı beraberlikle puanını 27’ye yükselten sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Arturo Mina maçta gördüğü kartla 4. sarı karta ulaştı ve Bursaspor maçında cezalı duruma düştü.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan haftanın ilk antrenmanına izinli olan Emanuel Dening, Michael Pereira ve sakatlıkları bulunan Khalid Boutaib ile Dia katılmadı. Özel işleri nedeniyle Kasımpaşa maçının ardından gittiği İstanbul’dan henüz dönmeyen Teknik Direktör Erol Bulut’un yokluğunda takım yardımcı antrenörler nezaretinde çalıştı. Futbolcuların moralli oldukları çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, son bölümde dar alanda yapılan çift kale maç ise kıran kırana geçti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Khalid’in Bursaspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin çarşamba günkü antrenmanda netleşeceği belirtilirken, teknik heyetin her ihtimale karşı Gilberto Souza’ya hazır ol talimatı verdiği öğrenildi. Malatya temsilcisinde sarı kart cezası biten takım kaptanı Adem Büyük, bu hafta oynanacak Bursaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor
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