Lige verilen milli takım arası sonrası Malatya’da 5 günlük bir çalışma gerçekleştiren sarı kırmızılılarda teknik heyet ve futbolcular 3 günlük bayram iznine ayrılmıştı. Bayram izni sona ererken, teknik heyet ve futbolcular dün Malatya’da toplanarak, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. İnönü Stadı’nda saat 19.00’da gerçekleşen çalışmaya milli takım kampında bulunan Khalid ve Sadio Diallo katılmadı. Süper Lig’de üçüncü hafta geride kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor puan cetvelindeki yerini korudu ve haftayı 10’ncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 3 haftalık dilimde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

HABER MERKEZİ