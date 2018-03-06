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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 17:52
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada 34 puan toplayan sarı- kırmızılılarda zorlu Fenerbahçe müsabakasının mesaisi başladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmana Konyaspor maçında ayağına aldığı darbeden dolayı hafif bir sakatlık yaşayan ve tedavisine Ankara’da devam edilen Adem Büyük katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Khalid Boutaib ise salonda çalıştı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Sorumlu Bulut, yakaladıkları çıkışı Fenerbahçe maçında da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular diğer gruptan ayrı yenileme çalışması yaptı.

Evkur Yeni Malatyasor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek. busabahmalatya.com

İHA

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FenerbahçeHazırlıklar BaşladıYENİMALATYASPORBusabah Spor
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