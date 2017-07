Düzce’de sürdürdüğü 2. Etap kamp çalışmalarında sona gelen Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını Süper Lig’den yeni düşen TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile oynadı. Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri antrenman sahasında oynanan hazırlık maçı saat 17.00’de başladı.

HER İKİ TAKIM DA AS KADROYLA BAŞLADI

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam daha önce oynanan hazırlık maçlarının aksine bu kez sahaya ilk kez mevcut kadro göz önüne alındığında ideale yakın bir ilk on birle çıkardı. Kalede Fabian Farnolle’ye şans veren Sağlam, savunmada Sincere Seth, Yalçın, Sadık, Issam, orta alanda Azubuike, Murat Yıldırım, Pereira, Dia, Dening, forvette ise Khalide Boutalip’e şans verdi. Rakip takım Adanaspor da sahaya Süper Lig’de yer aldığı kadroya yakın bir ilk on birle çıktı.

SON HAZIRLIK MAÇI!

Maçın ilk yarısında 35. Dakikada Santos’un golüyle 1 – 0 öne geçen Adanaspor devreye üstün girdi. İkinci yarıda 78. Dakikada oyuna sonradan dahil olan Dialiba ceza sahası içinde yerde kaldı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Eren Tozlu skora dengeyi getirdi. 1 – 1 Kalan dakikalarda başka gol olmazken maç bu skorla bitti. Bolu ve Düzce kampları çerçevesinde 5 hazırlık maçı oynayan Yeni Malatyaspor daha önce Adana Demirspor’u 5 – 0, Boluspor’u 2 – 0, Tuzlaspor’u 4 – 1 mağlup etmiş, Karabükspor’a ise 2 – 0 mağlup olmuştu. Düzce kampını 30 Temmuz’da noktalayacak Yeni Malatyaspor 3 günlük iznin ardından Ankara’da toplanarak 4 – 6 Ağustos arasındaki TSYD Ankara Kupası’na katılacak.

FATİH AVCI