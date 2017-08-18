Hentbol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adıyaman Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında Hentbol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı maçtan 30-29 galip ayrıldı. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynan maçta yeni transferleri görme şansı elde eden Adıyaman Belediyespor Antrenörü Okan Halay, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

İHA