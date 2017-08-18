18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Hazırlık maçında karşılaştılar

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Batman Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:42
Hazırlık maçında karşılaştılar

Hentbol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adıyaman Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında Hentbol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Batman Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaşan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı maçtan 30-29 galip ayrıldı. Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynan maçta yeni transferleri görme şansı elde eden Adıyaman Belediyespor Antrenörü Okan Halay, yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

İHA
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