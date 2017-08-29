Gollü geçen hazırlık karşılaşması 2 - 2 berabere tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ Yolspor ile Yeşiltepe 1 nolu sahada bir hazırlık karşılaşması oynadı. Zevkli geçen karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini Mert Ali Turgut ile Royal Necefov kaydetti. Hazırlık karşılaşması sonrası her iki takım idareci, antrenör ve sporcularına yemek verilirken, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün şoförlüğünü yapan ve emekliye ayrılan Ahmet Turan Çolak’a kulüp yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

HABER MERKEZİ