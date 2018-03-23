Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada sol kanattaki köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı paslaşarak Hakan Çalhanoğlu’na oynadı. Bu futbolcunun...