Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada sol kanattaki köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı paslaşarak Hakan Çalhanoğlu’na oynadı. Bu futbolcunun...

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada sol kanattaki köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı paslaşarak Hakan Çalhanoğlu’na oynadı. Bu futbolcunun...

23 Mart 2018 Cuma 22:27
Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattaki köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı paslaşarak Hakan Çalhanoğlu’na oynadı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahası içine ortasında altı pas içindeki Çağlar Söyüncü az farkla üstten auta attı.

52. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, pasını Yusuf Yazıcı’ya verdi. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Mehmet Topal gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada hakan Çalhanoğlu’nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx

Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Çağlar Söyüncü xxx, Serdar Aziz xx (Kaan Ayhan dk. 82 x), Hasan Ali Kaldırım xx, Okay Yokuşlu xx, Mehmet Topal xxx, Yusuf Yazıcı xx (Alper Potuk dk. 86 ?), Emre Akbaba xx (Yunus Mallı dk. 70 x), Hakan Çalhanoğlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 80 x), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 64 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Kocuk, Uğur Demirok, Serdar Gürler, Selçuk İnan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

İrlanda Cumhuriyeti: Colin Doyle x, Seamus Coleman x (Matt Doherty dk. 63), Shane Duffy, Declan Rice x, James McClean x, Jeff Hendrick xx (Alan Judge dk. 80 x), Alan Browne x (Myler David dk. 69 x), Scott Hogan x (Daryl Horgan dk. 75 x), Long x, Conor Hourihane x (Ciaran Clark dk. 68 x), Sean Maguire x (Shane Long dk. 63 x)

Yedekler: Kieran O’hara, Aaron Milarey, Cyrus Christie, Eunan O’kane, Darragh Lenihan, Alan Judge, Alex Pearce, Enda Stevens, Derrick Wiiliams

Teknik Direktör: Martin O’Neill

Gol: Mehmet Topal (dk. 52) (Türkiye)

Sarı kartlar: Alan Browne, Myler David (İrlanda Cumhuriyeti), Çağlar Söyüncü (Türkiye)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“TRABZONSPOR OLARAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTUR; EL FATİHA”
“TRABZONSPOR OLARAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTUR; EL FATİHA”
YÜKSEK KALİTE ONAYI VERİLDİ
YÜKSEK KALİTE ONAYI VERİLDİ
CHEBAKE GALİBİYETTEN EMİN
CHEBAKE GALİBİYETTEN EMİN

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim