Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda Cumhuriyeti: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattaki köşe vuruşunu Yusuf Yazıcı paslaşarak Hakan Çalhanoğlu’na oynadı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahası içine ortasında altı pas içindeki Çağlar Söyüncü az farkla üstten auta attı.
52. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, pasını Yusuf Yazıcı’ya verdi. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Mehmet Topal gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0
67. dakikada hakan Çalhanoğlu’nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx
Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Çağlar Söyüncü xxx, Serdar Aziz xx (Kaan Ayhan dk. 82 x), Hasan Ali Kaldırım xx, Okay Yokuşlu xx, Mehmet Topal xxx, Yusuf Yazıcı xx (Alper Potuk dk. 86 ?), Emre Akbaba xx (Yunus Mallı dk. 70 x), Hakan Çalhanoğlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 80 x), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 64 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Kocuk, Uğur Demirok, Serdar Gürler, Selçuk İnan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Ömer Bayram
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
İrlanda Cumhuriyeti: Colin Doyle x, Seamus Coleman x (Matt Doherty dk. 63), Shane Duffy, Declan Rice x, James McClean x, Jeff Hendrick xx (Alan Judge dk. 80 x), Alan Browne x (Myler David dk. 69 x), Scott Hogan x (Daryl Horgan dk. 75 x), Long x, Conor Hourihane x (Ciaran Clark dk. 68 x), Sean Maguire x (Shane Long dk. 63 x)
Yedekler: Kieran O’hara, Aaron Milarey, Cyrus Christie, Eunan O’kane, Darragh Lenihan, Alan Judge, Alex Pearce, Enda Stevens, Derrick Wiiliams
Teknik Direktör: Martin O’Neill
Gol: Mehmet Topal (dk. 52) (Türkiye)Sarı kartlar: Alan Browne, Myler David (İrlanda Cumhuriyeti), Çağlar Söyüncü (Türkiye)