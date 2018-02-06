HAZARBABA’YA GİTTİLER!

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2016/2 Gençlik projeleri destekleme programı tarafından finanse edilen 'Yaşam için sağlık, sağlık için spor' projesi kapsamında, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği tarafından Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Hazarbaba Kayak Merkezi’nde 20 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi ve gezisi düzenlendi. Kahvaltı ile başlayan etkinlikte ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ilk olarak teorik eğitim verildi. Ardından öğrencilere verilen eğitimin pratiğe dökmeleri sağlandı. Dernek başkanı ve proje koordinatörü Mahir Karakaya yaptığı açıklamada “proje kapsamında gençlere yönelik eğitimlerin ve etkinlikleri devam edeceğini söyledi. Karakaya, bir sonraki etkinliğin Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi olacağını, etkinliklere katılıp dernek tarafından eğitim almak isteyen herkesin kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşabileceğini söyledi.busabahmalatya.com