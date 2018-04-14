Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Hayrettin Hacısalihoğlu, "Takımımıza güveniyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ligin geri kalan bölümündeki maçları kazanarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Takıma güvendiklerini belirten Hacısalihoğlu, bunu başaracak güçte olduklarını vurguladı.Trabzonspor’da...

Hayrettin Hacısalihoğlu, "Takımımıza güveniyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ligin geri kalan bölümündeki maçları kazanarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Takıma güvendiklerini belirten Hacısalihoğlu, bunu başaracak güçte olduklarını vurguladı.Trabzonspor’da...

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:59
Hayrettin Hacısalihoğlu, "Takımımıza güveniyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, ligin geri kalan bölümündeki maçları kazanarak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi. Takıma güvendiklerini belirten Hacısalihoğlu, bunu başaracak güçte olduklarını vurguladı.

Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılan olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynanacak olan Osmanlıspor maçıyla ilk resmi maçına çıkacak. İlk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı planlayan bordo-mavililerde göreve gelen yeni yönetim maç öncesi Ankara’da bir araya gelerek görev dağılımı yapacak.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun öncülüğünde takımla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Takımla bir toplantı gerçekleştirdik. Yaşanan sıkıntıların çözümü için görüşler belirtildi. Ödemeler hakkında bilgi verdik. Kısa zamanda ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntaların giderileceğini ifade ettik. Olumlu ve yararlı bir görüşme oldu"dedi.

Osmanlıspor maçı öncesi Ankara’da yönetim kurulu olarak bir toplantı gerçekleştireceklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, bu toplantıda görev dağılımı yapacaklarını vurguladı.

Teknik heyet ve futbolcularla yaptıkları toplantıda 16 Nisan Pazartesi günü oynayacakları Osmanlıspor maçının önemini anlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Osmanlıspor maçının önemini oyuncularımıza anlattık. Maçın kazanılması halinde ligde klasmandaki yerimizi etkileyeceğini belirttik. Kalan maçları en iyi şekilde tamamlamak istediğimizi söyledik. Ligin en iyi yerde tamamlamanın hepimizin menfaatine olacağını oyuncularımızla paylaştık"dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor maçında teknik heyetin ve oyuncuların maçı kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandıklarını belirterek, "Osmanlıspor’un durumunu biliyoruz. Kazanmak için sahada büyük bir gayret sarfedeceklerdir. Öncelikle centilmence bir müsabaka olmasını diliyorum. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Ligin geri kalan bölümündeki maçlarımızı kazanacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız bunu başaracak güçte" ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı
Ryan Babel, kariyer rekoru kırdı
(Özel Haber) - Simge Aköz: “Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettik”
(Özel Haber) - Simge Aköz: “Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettik”
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına hazır
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına hazır

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim