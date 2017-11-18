Süper Lig’in ilk 11 haftasında topladığı 14 puanla kendisine puan tablosunda 11. sırada yer bulan Yeni Malatyaspor, yarın ligin flaş takımlarından Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç için özel uçakla ilçeye giden sarı kırmızılı kafile doğrudan ve sorunsuz bir uçuşla konaklayacağı otele yerleşti. Alt yapı ve A takım kafilelerini taşıyan uçakta 65 kişi yer aldı. Kart cezalısı Khalid, sakatlıktan çıkıp tedavisi devam eden Rahman Buğra, deplasman kadrosuna dahil edilmedi.

FORVETTE KİM OLACAK?

Alanya’da kısa bir antrenman yapan oyuncular maçın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlarken, teknik direktör Erol Bulut, Azubuıke ve Aytaç Kara’nın dönmesiyle kafasındaki ilk 11’i yavaş yavaş şekillendirdi. Khalid’in yokluğunda forvette Batuhan, Dening ve Adem üçlüsünden birine şans vermesi beklenen genç teknik adamın, asıl gözdesi ise Eren Tozlu. Ancak sakatlıktan yeni çıkan ve takımla beraber sadece 4 antrenmanda yer alanın ilk 11’de başlaması zor gözüküyor. Güçlü hücumcuları bulunan ev sahibi karşısında tıpkı Gençlerbirliği maçındaki gibi kapanarak oynayacak sarı kırmızılı takımda bir başka düşünce ise maça merkez forvetsiz çıkmak.

ORTA SAHADA DA DEĞİŞİKLİKLER!

Hücum hattında Dening, Adem, Barazite’e görev verip, savunma arkasına sızmalarla ve kontra ataklarla etkili olma planı üzerinde de duran Bulut’un, hafta içi yapılan tüm çalışmalarda teknik ve taktik anlayışı gizli tutması, Alanya’ya bir sürpriz hazırladığı yorumlarına neden oldu. Orta sahaya Azubuıke’nin monte edilmesine kesin gözüyle bakılırken, kulübeye çekilecek isimse Sadio olacak. Aytaç’ı kulübede tutup hamle olarak kullanmak isteyen Bulut’un bir başka tercihi ise son maçta performansı düşen Pereira ile ilgili olabilir. Bu oyuncunun yerine Turgut Doğan Şahin’i görevlendirmesi muhtemel Erol Bulut tüm bu alternatifler içersinde tercihini sahaya yansıtacak.

Yarın Alanya Oba Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçı Süper Lig’in tecrübeli FİFA Hakemi Halis Özkahya yönetecek. Antalya ve çevre illerde yaşayan yaklaşık 500 Malatyalı tribündeki yerini alacak. Karşılaşma BeIN Sport 1 kanalından naklen yayınlanacak.

FATİH AVCI