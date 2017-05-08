Bu sezon geride kalan 32 haftanın 22’sini lider olarak kapatan Yeni Malatyaspor, çok istediği şampiyonluğa ulaşmak için en önemli maçlarından birine bu akşam Adana’da çıkacak. Ligden düşme korkusu yaşamak istemeyen ev sahibi Adana Demirspor ile 32.haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor’da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmezken, hedef kazanıp hem Bandırma mağlubiyetini unutturmak hem de şampiyonluk için dev bir adım atmak.

AYİTE DIŞINDA EKSİK YOK!

Adana Demirspor maçı için dün öğlen saat 14.00’da karayoluyla bu kente giden Yeni Malatyaspor’da sakat olan Jonathan Ayite kafileye dahil edilmedi. 35 kişilik Adana Demir maçı kafilesinde futbolcular ve teknik heyetin yanında yöneticiler de bulunurken, sarı kırmızılılar ter idmanını da Malatya’da yaptı. Bu akşamki zorlu maç öncesi Ayite dışında eksiği bulunmayan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların son yapılan ziyaretler ve görüşmeler neticesinde moralli oldukları gözlendi. Özellikle Adil Gevrek ve yönetimin sezon başından beri ilk kez bu kadar takımla beraber uzunca vakit geçirmesi, tesisteki negatif havayı dağıtırken, futbolcuların da takım kaptanı Sedat Ağçay ile bir toplantı yapıp şampiyonluk için kendi aralarında söz verdikleri öğrenildi.

İRFAN BUZ’DAN İLK 11’E BANDIRMA AYARI!

Öte yandan Bandırmaspor maçındaki kötü futboldan dolayı bazı mevkilerde değişikliğe gitmesi beklenen teknik direktör İrfan Buz’un, savunmada Murat Akça’yı hücumda ise İrfan Başaran’ı ilk 11’e dahil etmesi bekleniyor. Rahman Buğra’nın yerine ise Mehmet Sak’ı düşünen Buz’un kadro ve taktik anlayış konusunda son kararını maç saati vereceği öğrenildi. İl Güvenlik Kurulu kararıyla maça alınmayacak Malatyalı taraftar ise karşılaşmayı Malatya’da toplu olarak izleyecek. Maçın sonucuna göre takımı karşılamak için tetikte bekleyecek futbolseverler statta olmasa da ekran başında dualarıyla takımına destek verecek.

FATİH AVCI