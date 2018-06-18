Haydi çocuklar!

U17 Gençler 2. Kademe müsabakalarına katılacak olan Telekomspor, turnuvanın hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmaların oynanacağı Hatay’a bugün hareket edecek. 9-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalarda Ergani Gençlerbirliği, Elazığ İl Özel İdare, Konya Karakartallar, Adana Seyhan Belediyespor ve Mersin Akdeniz Belediyespor takımlarıyla karşılaşacak olan Telekomspor teknik sorumlusu Cumali Dedeoğlu hedeflerinin finallere katılmak olduğunu söyledi. Dedeoğlu, “Son idmanımızı dün gerçekleştirerek hazırlıklarımızı tamamladık. Kahramanmaraş’ta mücadele eden kadromuzu muhafaza ederek 20 kişilik kafileyle Hatay’a hareket edeceğiz. Müsabakalar Samandağ ilçesinde oynanacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Malatya’mızın ve Telekomspor’un adını inşallah finallere yazdıracağız.” Dedi.

“GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Rakiplerin analizini yaptıklarını ifade eden Dedeoğlu, “Elazığ İl Özel İdarespor ile daha önce bir hazırlık maçı yapmıştık. Eksiklerimiz vardı, üzerine koyarak tamamlamaya çalıştık. 1. Kademe müsabakalarını geçtiğimizi öğrendiklerinde şaşırdılar. Çünkü grubumuzun zor olduğunu biliyorlardı. Gücümüzün ve rakiplerin ne kadar yatırım yaptıklarının farkındayız. Eğer bize destek olunursa, elimizdeki kadroyu bozmadan bir ilki başarabileceğimize inanıyorum. Elimizdeki oyuncular 3 yıldır beraber oynayan, BAL’a çıkabilecek bir ekipten oluşuyor. Sivas ve Kahramanmaraş’tan arayarak çocuklarımızı transfer etmek isteyenler var. Tabii şuan tek düşüncemiz şampiyonayı en iyi şekilde tamamlamak. Gelen teklifleri de sonrasında değerlendireceğiz. Oyuncularımızın içerisinde futbola olan özlem ve sevgi var. Hepsi Malatya’nın evladı, inşallah her birini gelecekte topluma faydalı birey olarak kazandırmak istiyoruz. Emek verdiğimiz sporcuların hepsi ahde vefanın ne olduğunu biliyorlar.” diye konuştu.