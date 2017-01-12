Yeni Malatyaspor, Antalya kampını noktalayarak Malatya’ya döndü. Cumartesi oynanacak Sivasspor maçına ara vermeden hazırlanacak sarı-kırmızılılar, bugünden itibaren kendi tesislerinde başlayacak. Antalya kampı çerçevesinde bir hazırlık müsabakası oynadı ve Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu maçta ortaya koyduğu performans ligin ikinci yarısı öncesi beğeni topladı. Devre arasında transferi de boş geçmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosuna iki futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor’dan defans oyuncusu Sezer Özmen ve Antalyaspor’da forma giyen forvet Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

Herhangi bir sakalığın yaşanmadığı kampta sağ kanat oyuncusu Caner Arıcı burnundan ameliyat oldu. Caner, Sivas maçında oynayacak. Burnundaki eti aldıran Caner’in Sivas maçında oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Arka adalesinde yırtık oluşan ve devre arasında çoğu idmanda takımdan ayrı çalışan Amutu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FATİH AVCI