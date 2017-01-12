Herhangi bir sakalığın yaşanmadığı kampta sağ kanat oyuncusu Caner Arıcı burnundan ameliyat oldu. Caner, Sivas maçında oynayacak. Burnundaki eti aldıran Caner’in Sivas maçında oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Arka adalesinde yırtık oluşan ve devre arasında çoğu idmanda takımdan ayrı çalışan Amutu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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