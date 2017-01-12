12 Ocak 2017 Perşembe

Antrenör kursu açılacak

Haydi bismillah!

Antalya kampını tamamlayarak, kendi tesislerine dönen Yeni Malatyaspor’da Sivasspor müsabakasının hazırlıkları kaldığı yerden devam edecek. Teknik direktör İrfan Buz ve tüm futbolcular dün ve bugün sabah saatlerinde Malatya’ya gelerek günün ilk çalışmasının öğleden sonra gerçekleştirecek.

12 Ocak 2017 Perşembe 11:52
Haydi bismillah!

Yeni Malatyaspor, Antalya kampını noktalayarak Malatya’ya döndü. Cumartesi oynanacak Sivasspor maçına ara vermeden hazırlanacak sarı-kırmızılılar, bugünden itibaren kendi tesislerinde başlayacak. Antalya kampı çerçevesinde bir hazırlık müsabakası oynadı ve Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu maçta ortaya koyduğu performans ligin ikinci yarısı öncesi beğeni topladı. Devre arasında transferi de boş geçmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosuna iki futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor’dan defans oyuncusu Sezer Özmen ve Antalyaspor’da forma giyen forvet Ahmet Aras’ı kadrosuna kattı.

Herhangi bir sakalığın yaşanmadığı kampta sağ kanat oyuncusu Caner Arıcı burnundan ameliyat oldu. Caner, Sivas maçında oynayacak. Burnundaki eti aldıran Caner’in Sivas maçında oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Arka adalesinde yırtık oluşan ve devre arasında çoğu idmanda takımdan ayrı çalışan Amutu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. 

FATİH AVCI
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