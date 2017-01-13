Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği tarafından engelli bireylerin sporla buluşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü ProfDr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, engelli öğrenciler ile aileleri katıldı. İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şenlikte, engelli öğrenciler hemsball, bocce, futsal, goalball, koşu, basketbol, voleybol, tekerlekli sandalye basketbolu, balon patlatma, sek sek ve yakan top gibi sportif faaliyetler gösterdiler.

AYDIN: ENGELLİ ANNESİ OLMAK DÜNYANIN EN KUTSAL GÖREVİDİR

Şenlikte ilk olarak konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın çok önemli bir federasyon olduklarını belirterek, "81 ilde temsilciliği olan ve 81 ilde 30 bin engelli çocuğa spor yaptıran bir federasyonuz.” dedi.

POLAT: HER ZAMAN HİZMETİNİZDEYİZ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, "İnsanı yaşatki devlet yaşasın felsefesiyle hareket eden bir anlayışa sahibiz. Rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparken, sosyal belediyecilikte de farkı ortaya koymaktayız." İfadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi olarak engelli tüm öğrencilere destek olduklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay ise bundan sonraki dönemlerde de özel çocuklara, engelli çocuklara tüm faaliyetlerinde destek olacaklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

ÇAKIR; İNSANA DOKUNAN, ÇOCUKLARIMIZA DOKUNAN BU TÜR ETKİNLİKLER ÇOK ÖNEMLİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, "Çocuklarımızla birlikte bu etkinliğe katılmaktan gurur duyduk. Burada pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var. Hayata tutunmaları, kendilerini ifade etmeleri, anlaşmaları, çocuklarımız için çok önemli." şeklinde konuştu.

ÇALIK; BÜTÜN HİZMETLER YERELDE BAŞLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada,“Malatya'da Otizm Derneğinin olduğunu öğrendiğim andan itibaren dernek kapısı yerine evimin kapısını açmıştım. Dernek başkanımız ve yerel yöneticilerimiz çok büyük hassasiyetler gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız hemen üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız dedi." dedi.

BAYDAŞ; OTİZMİN BİLİNEN TEK ÇARESİ EĞİTİMDİR

Son olarak bir konuşma yapan, Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Alattin Baydaş, "Malatya'da kurmuş olduğumuz otizm derneği önem arz ediyor. Otizmli çocuğu olan arkadaşlarla bir araya gelerek bu yola çıktık. Otizm öyle bir hastalık ki peygamber sabrı gerektiriyor. Otizm dünya çapında her 68 çocuktan birini etkiliyor. Türkiyede 0-18 yaş arasında 352 bin, toplamda ise 700 bin otizmli hasta olduğu tahmin edilmektedir. Otizmin bilinen tek çaresi eğitim. Bu şenlikte bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından başarılı olan engelli sporculara madalya ve ödülleri verildi.

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